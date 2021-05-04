Рыбакам Югры запретили использовать сети

В ХМАО запретили использовать сети и лодки при вылове рыбы. Рыбачить разрешено только с берега на удочку, на одного рыбака положено не более 10 крючков.

«Запрещается использовать сетные орудия рыболовства, осуществление рыболовства с применением плавучих средств, за исключением осуществления любительского рыболовства с берега крючковой снастью с общим количеством крючков не более 10 штук у одного гражданина», – цитирует ОТРК «Югра» Рыбоохрану.

Введены и количественные ограничения. Не более 10 кг за один раз можно выловить язя, щуки, налима и судака, до 30 кг – окуня, плотвы, ельца и карася. Суточный улов не должен превышать 30 кг. Для представителей коренных народов региона рыбалка – традиционный вид хозяйственной деятельности. Ограничения вводятся временно, в связи с весенним нерестом. Ограничения ввели из-за весеннего нереста. На Оби и Иртыше запреты на ловлю продлятся до 31 мая, а на реке Конда – до 30 июня. До снятия ограничений будут проводиться рейды по поиску нарушителей. Для них предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 04.05.21

Движение по мосту через Обь в районе Сургута ограничено. / Югра: за сутки выявлено 46 новых случаев коронавируса. / В Когалыме с прокуратурой расселили аварийный дом, который должны были снести 2015 году. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»