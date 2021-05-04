Жители Югры за 3 дня праздников отдали мошенникам 22 миллиона

Жители Югры, несмотря на постоянные предупреждения правоохранительных органов, продолжают «спонсировать» преступников. Только за выходные дни УМВД по ХМАО зафиксировано 42 факта мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом. Общий «улов» мошенников в регионе – свыше 22 млн. рублей. Самый большой ущерб нанесён жителям Сургута. Чаще всего югорчане позволяли себя обманывать путём оформления кредитов, покупок в Интернете, заработках «лёгких» денег на финансовых биржах.

Так, жительница Сургутского района отправила мошенникам 46 тысяч рублей, якобы оплачивая поездку на популярном сервисе перевозок. Она собиралась ехать из посёлка Белый Яр до Тюмени. Когда мошеннику стали известны реквизиты карты, он украл с неё всё, что там было.

По старой схеме обманули и жительницу Нижневартовска на 300 тыс рублей. Она перевела деньги мошенникам сама. Ей, якобы, позвонила дочь, после чего трубку взял «сотрудник полиции». Голос в телефоне рассказал, что дочь убила человека, и чтобы избежать наказания, нужна круглая сумма. Таких денег у нее не было и ей пришлось взять 2 кредита. После того, как женщина перевела деньги, мошенники на связь выходить перестали.

Зарегистрированы и взломы социальных сетей. Под разными предлогами мошенники похитили 40 тысяч рублей. Чаще всего, злоумышленники просили в долг от имени хозяина страницы. По всем фактам возбуждены уголовные дела. Полиция Югры ещё раз обратилась к землякам с просьбой быть крайне внимательными при совершении сделок дистанционным путём и перепроверять информацию.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 04.05.21

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