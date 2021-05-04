В ХМАО раньше обычного началась навигация

Сегодня, 4 мая на реках Югры официально открыта навигация, сообщает департамент дорожного хозяйства и транспорта ХМАО. Сегодня же первый рейс отправится из Ханты-Мансийска.

Пока теплоходы будут курсировать между окружной столицей и поселками Выкатное и Кондинское. Завтра, 5 мая первый рейс увезёт пассажиров по маршруту Ханты-Мансийск – Горноправдинск – Цингалы.

В 2021 ледоход на Оби прошёл раньше обычных сроков – этому способствовало ранее и резкое потепление. Соответственно, раньше началась и навигация.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 04.05.21

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