В Пыть-Яхе в огне погибли двое малолетних детей и мужчина

В Пыть-Яхе в пожаре в частном доме погибли трое: малолетние дети и, предположительно, их отец. Сейчас в происшедшем разбираются следователи СКР по ХМАО, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и боле лицам).

По предварительной версии, пожар в одноэтажном жилом деревянном доме на улице Строителей произошёл около 18.00 4 мая.

«В результате происшествия погибли двое детей в возрасте двух и трех лет, а также мужчина. Предполагаемой причиной смерти может быть отравление продуктами горения. Мама детей и их дедушка доставлены в медицинское учреждение в тяжелом состоянии», – прокомментировали в пресс-службе СКР по ХМАО-Югре.

Ответить на вопросы о причинах возгорания и виновных помогут следственные действия и экспертизы. Задействованы и органы профилактики безнадзорности несовершеннолетних, выясняются обстоятельства жизни детей в семье. На место происшествия выехал прокурор города.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 04.05.21

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