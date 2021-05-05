В Югре за сутки выявлено 50 новых случаев ковида

50 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа за последние сутки зарегистрированы в Югре. Как сообщает региональный штаб по борьбе с распространением инфекции, всего с начала пандемии было выявлено 56 тысяч 257 заболевших.

В расчете на муниципалитеты новые случаи ковида распределились так:

Ханты-Мансийск – 10;

Мегион – 9;

Нижневартовск – 8;

Октябрьский район – 4;

Сургутский район – 3;

Нягань – 3;

Нижневартовский район – 3;

Кондинский район – 3;

Сургут – 2;

Ханты-Мансийский район – 2;

Нефтеюганск – 1;

Нефтеюганский район – 1;

Урай – 1.

К моменту получения положительного теста на ковид у 40 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 1 человека – не было никаких симптомов и еще 9 получили диагноз «внебольничная пневмония».

В больницах региона по-прежнему находится 34 пациента тяжелым течением заболевания, 21 человек – на аппаратах ИВЛ.

Летальных случаев за минувшие сутки в регионе не зафиксировано.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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