В Югре за сутки выявлено 50 новых случаев ковида

50 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа за последние сутки зарегистрированы в Югре. Как сообщает региональный штаб по борьбе с распространением инфекции, всего с начала пандемии было выявлено 56 тысяч 257 заболевших.
В расчете на муниципалитеты новые случаи ковида распределились так:
Ханты-Мансийск – 10;
Мегион – 9;
Нижневартовск – 8;
Октябрьский район – 4;
Сургутский район – 3;
Нягань – 3;
Нижневартовский район – 3;
Кондинский район – 3;
Сургут – 2;
Ханты-Мансийский район – 2;
Нефтеюганск – 1;
Нефтеюганский район – 1;
Урай – 1.
К моменту получения положительного теста на ковид у 40 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 1 человека – не было никаких симптомов и еще 9 получили диагноз «внебольничная пневмония».
В больницах региона по-прежнему находится 34 пациента тяжелым течением заболевания, 21 человек – на аппаратах ИВЛ.
Летальных случаев за минувшие сутки в регионе не зафиксировано.
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
Ханты-Мансийск. Другие новости 05.05.21
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