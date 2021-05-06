ХМАО выбивается в лидеры по вакцинации от коронавируса: привит почти каждый пятый

Число привитых от COVID-19 в Югре превышает общероссийские показатели, – информацию озвучили на заседании регионального оперштаба. К началу мая число вакцинировались 18% жителей округа. Это почти каждый пятый взрослый, имеющий показание к вакцине.

«Первым компонентом привито 159 тысяч человек или 21% от общего числа населения, нуждающегося в прививке. Двумя компонентами вакцины привито около 91 тысячи югорчан. На первые дни мая в регион поступило 43 тысячи доз вакцины, до 8 числа ожидается поставка ещё 52 тысячи доз препарата»,– доложил директор департамента здравоохранения Алексей Добровольский. На сегодняшний день в регион поступило более 173 тысяч доз вакцины.

При этом губернатор ХМАО считает, что в некоторых поликлиниках вакцинация организована плохо и необходимо повысить эффективность работы медперсонала. Накануне Наталья Комарова потребовала принять дополнительные меры по защите от коронавирусной инфекции главу Берёзовсого района, где зарегистрирована самая высокая смертность от ковида.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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