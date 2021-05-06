ХМАО: за сутки у 51 человека выявлен коронавирус

51 человек с коронавирусом выявлен за минувшие сутки в ХМАО. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии вирус был выявлен у 56 308 человек.

У 38 человек из числа новых случаев на момент получения положительного теста наблюдались симптомы ОРВИ, у 11 – пневмония, два человека болели без симптомов.

За весь период пандемии от COVID-19 умерли 793 человека, в минувшие сутки летальных случаев не зафиксировано.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.05.21

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