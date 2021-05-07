В Октябрьском районе ХМАО в ДТП погиб мужчина

Один человек погиб и двое пострадали в ДТП на 22 километре автомобильной дороги «Нягань – Уньюган» накануне, 6 мая. В результате жёсткого столкновения автомобилей «Мицубиси» и «Тойота», водитель «Мицубиси» – мужчина 1959 года рождения скончался на месте происшествия от полученных травм. Водитель и пассажир автомобиля «Тойота» в результате дТП получили травмы, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Югре.

Все обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 06.05.21

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