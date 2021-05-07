Югра: еще 53 человека заразились коронавирусом

Еще 53 человека в ХМАО получили за минувшие сутки положительный тест на коронавирусную инфекцию нового типа. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии коронавирус был подтвержден в округе у 56 361 человека.

Из 53 новых случаев на момент выявления у 38 человек наблюдались симптомы ОРВИ, 12 жителям поставили диагноз пневмония, три человека – симптомов не имеют.

Летальных случаев за минувшие сутки в Югре не зафиксировано, всего с начала пандемии от инфекции в округе умерло 793 человека.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 07.05.21

В Октябрьском районе ХМАО в ДТП погиб мужчина. / ХМАО: за сутки у 51 человека выявлен коронавирус. / По факту гибели детей на пожаре в Пыть-Яхе возбуждено уже второе дело. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»