В Сургуте металлический забор, сорванный ветром, накрыл» припаркованные машины

В Сургуте металлический забор прилетел прямо на крыши припаркованных во дворе автомобилей. Это произошло по улице Губкина, 1 в районе корпуса номер 3. О происшествии сообщили горожане в паблике «К-Информ» во «ВКонтакте» и выложили фото. Скорее всего, часть забора сорвало сильным ветром. В результате падения конструкции, повреждены три автомобиля.

Сильный ветер, который спровоцировал ЧП, останется в Сургуте и 8 мая. Скорость ветра может достигать 17 метров в секунду, наступит резкое похолодание. МЧС просит сургутян по возможности оставаться дома и отказаться от прогулок или поездок за город. На улице горожанам рекомендуют не проходить возле неустойчивых конструкций, хрупких деревьев и электролиний.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 07.05.21

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