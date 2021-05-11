Губернатор Югры поручила разобраться, почему округ покупает топливо дороже, чем соседи

Губернатор ХМАО взяла на личный контроль вопрос стоимости цен на бензин и поручила за 4 дня проработать вопрос. Таким образом Наталья Комарова отреагировала на обращение местной жительницы, которая опасается дальнейшего роста цен на топливо. Стоимость бензина в округе напрямую зависит от логистики. В некоторые районы его доставляют в рамках северного завоза, летом.

«Мы закупаем ГСМ на конкурсе по цене выше, чем оно продается на других рынках. Очень срочно, не позднее, чем через 4 дня, давайте сразу определимся в схеме поставок», – сказала Наталья Комарова подчинённым.

С начала 2021 года цены на бензин в России увеличились больше, чем на три процента. Особенно это чувствуется в северных регионах, где в стоимость закладывается ощутимая транспортная составляющая. Как пишет muksun.fm, на начало апреля стоимость Аи-92 в ХМАО составляла 49,7 рублей.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 07.05.21

В Сургуте металлический забор, сорванный ветром, накрыл» припаркованные машины. / Югра: еще 53 человека заразились коронавирусом. / В Октябрьском районе ХМАО в ДТП погиб мужчина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»