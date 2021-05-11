Югра: выявлено еще 43 новых случая ковида

43 новых случая коронаиврусной инфекции нового типа выявлено за минувшие сутки в Югре. Как сообщает оперативный штаб, всего с начала пандемии позитивные тесты на ковид получили в округе 56 545 человек.

На момент выявления инфекции у 25 человек – наблюдались симптомы ОРВИ, два человека болели без симптомов, еще у 16 жителей была диагностирована внебольничная пневмония.

Летальных случаев от ковида в минувшие сутки не зафиксировано, всего с начала пандемии от инфекции и ее последствий в Югре умерло 794 человека.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.05.21

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