Югорчан, планирующих отпуск нынешним летом, призывают привиться от ковида до конца мая

Жителей ХМАО-Югры перед отпуском призывают активнее вакцинироваться от ковида. Желательно сделать это до конца мая текущего года. Свои соображения по данному вопросу выложил на страничке в Инстраграме директор департамента здравоохранения Югры Алексей Добровольский. По словам чиновника, для того, чтобы провести отпуск безопасно, надо идти и вакцинироваться, чтобы к моменту выезда за пределы округа сформировался устойчивый иммунитет. «Вы сумеете сформировать у себя стойкий иммунитет против ковида уже в июне, защититесь сами и защитите своих родных. Появится возможность планировать отпуск на июль-август, думать о безопасной поездке к родителям, родным и друзьям – в этом случае Вы не станете для них источником болезни», – считает глава Депздрава Югры.

Записаться на прививку от коронавируса в Югре можно через Госуслуги или по месту жительства – в поликлинике.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.05.21

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