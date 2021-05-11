Жительница Лангепаса купила БАДов на 8 тысяч, а потом потеряла из-за мошенников 1,6 миллиона рублей

Жительница Лангепаса стала очередной жертвой мошенников. В Интернете сайте магазина «НэйтивФарм» она заказала лекарство для суставов «Ортропилин» на 8 тысяч рублей.

Через несколько дней ей действительно пришел заказ в почтовое отделение города. После этого женщина попала в руки мошенников. Как сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО, 520-лтней женщине позвонил неизвестный, который представился сотрудником отдела контрольно-ревизионной комиссии города Москвы по выплате компенсации за некачественный ранее полученный товар.

В ходе разговора мужчина обращался к жертве мошенничества по имени и отчеству и пояснил, что на основании постановления суда РФ, продукция данной фирмы признана некачественной, и, в связи с этим обстоятельством, счета фирмы арестованы, а клиентам, которые приобретали товар этой фирмы, полагается денежная компенсация.

Со слов звонившего мужчины, женщине была положена компенсация за товар стоимостью в 8 тысяч в размере 560 000 рублей, но, для начала потерпевшей необходимо оплатить страховку в размере 28 000 рублей, которая впоследствии будет обратно возвращена.

Жительнице Лангепаса сумма компенсации показалась весьма заманчивой, поэтому она согласилась осуществить оплату страхового взноса.

Далее злоумышленник сообщил, что осуществлённый перевод прошел успешно и денежные средства поступили на счёт, а потом уточнил – мол, в банковской организации произошла какая-то техническая заминка при формировании компенсации, и в связи с ошибкой допущенной «Центробанком РФ» сумма компенсации значительно увеличилась и теперь составляет 1 120 000 рублей.

По словам неизвестного, для отправки такой суммы денежных средств была подготовлена машина, и отменить данную операцию уже нельзя и по этой причине женщине необходимо будет вернуть денежные средства, начисленные ей из-за ошибки, до того, как машина привезет компенсацию.

Жертва мошенничества все посчитала и решила, что выплата достаточно большая, и поддавшись на уговоры, согласилась произвести перевод денежных средств в 560 000 рублей, озвученную ей по телефону.

Далее жительница Лангепаса решила отправиться в отделение банка и перевести имеющиеся у нее денежные средства в сумме 392 000 рублей посредством перевода «до востребования».

В последующем звонке злоумышленник сообщил, что опять из-за возникшей ранее ошибки, отмена операции проходит с большими затруднениями, и произвести выплату наличными их организация не может.

Для выхода из возникшей ситуации злоумышленник предложил воспользоваться специализированной картой, на которую будут внесены все переведенные женщиной денежные средства.

Злоумышленник ответил, что предлагаемая им карта, содержит лимит 3 000 000 рублей, и может быть выдана только при условии, что на счету банковской карты будут находиться денежные средства в размере не менее 2 000 000 рублей.

Поверив словам неизвестного, женщина оформила на себя 3 кредита на сумму около миллиона рублей и 1 микрозайм на сумму 185 000 рублей, которые также перевела по указанию мошенника.

Всего жертва мошенничества осуществила переводы денежных средств на общую сумму 1 605 000 рублей.

По данному факту следователями возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Оперативниками проводится ряд мероприятий, направленных на установление личности злоумышленника, ведется следствие.

Лангепас, Елена Васильева

Лангепас. Другие новости 11.05.21

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