Югра: еще 46 случаев коронавирусной инфекции выявлено в регионе

Еще 46 случаве коронавирусной инфекции выявлено за минувшие сутки в ХМАО-Югре. По сравнению с данными за понедельник, статистика увеличилась на три человека. Как сообщает оперативный штаб округа, наибольшее количество заболевших выявлено в Нижневартовске – 18 человек, В Ханты-Мансийске – 9, в других муниципалитетах – цифры варьируются в пределах одного-трех случаев.

У 30 человек на момент выявления наблюдались признаки ОРВИ, у 12 – пневмония, 4 человека болели без симптомов.

На сегодняшний день в больницах округа находится на течении 34 «тяжелых» пациента, 20 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 11.05.21

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