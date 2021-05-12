Комарова анонсировала открытие круглосуточной работы общепита с 19 мая

Общепит Югры может вернуться к круглосуточной работе с 19 мая 2021 года. Снятия ограничений по отрасли анонсированы в постановлении губернатора Натальи Комаровой, которая она подписала накануне. В нем, в частности, говорится, что если к 19 мая коэффициент заболеваемости не будет превышать 1, а тестирование сохранится в текущем объеме, если заболеваемость коронавирусом будет демонстрировать отрицательную динамику, кафе и ресторанам округа позволят начать работать круглосуточно. Представители отрасли неоднократно уже обращались к власти с просьбой снять ограничения, потому что заработки заведений зависят от вечернего и ночного времени, и сделать касс до закрытия в 23.00 они не успевают.

Запрет на работу детских развлекательных комнат и центров, в том числе расположенных в торговых центрах, продлен до 31 мая 2021 года. Пока не разрешается работать и кальянным.

Этим же постановлением губернатора Комаровой поставщикам энергоресурсов рекомендовано не вводить ограничения против должников на время действия особых мер по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.05.21

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