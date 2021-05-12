Жители Югры могут получить отгул за прививку от коронавируса – Кремль не против

Губернатор ХМАО Наталья Комарова предложила давать оплачиваемый выходной после прививки от COVID-19. Накануне на заседании оперштаба региона она поручила разработать рекомендации для работодателей о предоставлении работникам выходного в связи с вакцинацией от коронавируса. Как пишут местные СМИ, эта идея пришла после обращения жителя Сургута, который пожаловался, что после прививки он почувствовал себя плохо, но не смог получить отгул.

Как сказала Наталья Комарова, дни отдыха после прививки, действительно, не урегулированы в ТК РФ. Но работодатель уже сейчас может предложить работнику варианты решения этого вопроса. «Дни отдыха с сохранением заработной платы работнику в день прививки не урегулирован трудовым законодательством. При этом работодатель может предложить работнику варианты решения, исходя из возможностей его трудовой деятельности», – заключила глава региона.

Эту инициативу сегодня уже прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналиста во время ежедневного брифинга. «Каких-то общих федеральных решений на этот счет не принималось, и в планах такого нет», – сказал представитель Кремля. Но при этом он добавил, что глава ХМАО может выступать с такими предложениями, «это в рамках полномочий губернаторов».

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.05.21

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