В Югре сорван капремонт 108 жилых домов – во всем оказалась виновата пандемия

По итогам 2020 года в ХМАО не удалось выполнить капитальный ремонт запланированного числа домов. Из 745 объектов из годового плана 108 не отремонтировали, сообщил ВРИО генерального директора фонда капитального ремонта ХМАО Андрей Бойко. Полностью ремонт был завершён в 637 многоквартирниках. При этом регион выполнил работ на 15% больше, чем в среднем по России.

Главной причиной руководитель ведомства назвал ограничения из-за коронавируса. «Не выполнили капитальный ремонт в 108 многоквартирных домах. Это обусловлено тем, что 2020 год был пандемийный: были недопуски в жилые помещения, остановка выполнения работ»,сказал Андрей Бойко.

За первый квартал 2021 года полностью завершены работы в 86 многоквартирных домах. Благодаря отменённым с 1 апреля запретам на проведение работ в жилых помещениях, подрядные организации приступили к выполнению работ по инженерным сетям. Всего в 2021 году планируется отремонтировать 740 домов на сумму почти 7 млрд рублей.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 12.05.21

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