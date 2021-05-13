15 мая ГИББД Югры проведет массовую проверку водителей на алкоголь

Предупреждение для водителей сделало сегодня управление ГИБДД УМВД России по Югре: 15 мая на автодороге федерального значения «Нефтеюганск – левый берег реки Обь» и на автодороге федерального значения «Подъезд к городу Сургут» будет проведено массовое тестирование водителей на алкоголь.

«Данное мероприятие направлено на профилактику дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, выявления и своевременного исключения из процесса дорожного движения нетрезвых водителей, а также формирования у водителей устойчивых навыков дисциплинарного поведения на автодорогах и осознания неотвратимости наказания», – отметили в пресс-службе УГИБДД УМВД России по ХМАО-Югре.

Сургут, Елена Васильева

Сургут. Другие новости 13.05.21

Югра: выявлено 44 новых случая ковида за сутки. / В Югре сорван капремонт 108 жилых домов – во всем оказалась виновата пандемия. / Жители Югры могут получить отгул за прививку от коронавируса – Кремль не против. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»