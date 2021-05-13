В Нижневартовске отчитались: все школы и детсады оснащены «тревожной» кнопкой

В Нижневартовске все школы и детсады оснастили «тревожной» кнопкой. Попасть в нижневартовскую школу без предъявления паспорта невозможно – об этом говорят чиновники местного департамента образования. Что касается тревожных кнопок – то сигнал с них моментально попадает на пульт оперативных служб. Но и эти меры предполагается усилить. Глава города поручил провести во всех учреждениях дополнительный инструктаж по безопасности. Некоторые школы установят дополнительные камеры видеонаблюдения, а вход на спортивные площадки станет пропускным.

«Департаментом образования будут организованы проверки по соблюдению пропускного режима. Также перед частными охранными структурами, работающими наших образовательных организациях, будет поставлен вопрос об усовершенствовании комплекса мер безопасности», – написал в своем инстаграм – аккаунте Василий Тихонов.

Усиление мер безопасности вызвано трагедией в Казани. 19-летний убийца проник в школу и начал массово расстреливать учеников и преподавателей.

Данная трагедия повлекла за собой проверки безопасности во всех образовательных учреждениях России. Чиновники об образования также вынуждены ежедневно успокаивать обеспокоенных родителей, которые хотят знать, как дети защищены от повторения подобных страшных ситуаций в других регионах страны.

Нижневартовск, Марина Дремова

Нижневартовск. Другие новости 13.05.21

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