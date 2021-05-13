В Югре объявили штормовое предупреждение на несколько дней

На территории Ханты-Мансийского АО объявили экстренное предупреждение из-за плохих погодных условий сразу на несколько дней – с 13 по 15 мая. Температура воздуха ожидается в районе 21-24 градусов тепла, при этом в некоторых районах региона пройдут дожди и сильные грозы. Скорость ветра может достигать в дни непогоды может достигать 15-20 метров в секунду, сообщают в региональном центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В МЧС не исключают возможность возникновения чрезвычайных ситуаций. Жителей региона просят быть предельно осторожными. Особенно попросили выть внимательными на дорогах автомобилистов.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.05.21

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