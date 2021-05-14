В Нефтеюганске подростки устроили погром на кладбище

В Нефтеюганске трое несовершеннолетних разгромили на местном кладбище одно надгробье и пытались разрушить ещё несколько. Об этом стало известно из городского паблика во «ВКонтакте». Пост опубликовала горожанка, которая застала детей на месте преступления. «Девочка разбивала вареные яйца на портреты погибших, установленных памятниках, и размазывала их по ним. Я закричала на них и они побежали через кладбище на автобусную остановку. Были хорошо одеты, с рюкзаками», – пишет автор (Текст приведен без изменений и правок – прим. НД).

С девочкой, по словам автора поста, были ещё два мальчика, которые явно старались испортить памятники: громили все, что было установлено на могилках, рвали цветы, оставленные горожанами в родительский день. Жительница Нефтеюганска опубликовала и фото, как доказательства содеянного. На снимках – надгробья людей, родившихся в 1930-х годах.

О действиях правоохранительных органов по поводу инцидента пока не сообщается.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 13.05.21

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