В ХМАО по заражениям COVID-19 лидирует Ханты-Мансийск

За прошедшие сутки в Югре заразились коронавирусной инфекцией еще 47 человек. Всего в округе за время пандемии ковид был выявлен у 56 682 человек, сообщает департамент общественных и внешних связей Югры. По данным последний суток больше всего новых случаев – 10 – зафиксировано в столице округа. В Сургуте было выявлено 8случаев, в Нижневартовске – 7.

На момент выявления у 30 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 17 зафиксирована пневмония. Под наблюдением, в том числе в самоизоляции, находятся 7 430 человек, сняты с наблюдения – 212 548. В тяжелом состоянии в окружных больницах находится 31 пациент, на аппаратах ИВЛ – 20 человек.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 14.05.21

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