В ХМАО журналисту со скандальной репутацией дали 8 лет за порно и вымогательства

Суд Сургута сегодня приговорил создателя скандального сайта «Чиновник.ру» и экс-редактора «ОТВ-Югра» Эдуарда Шмонина к 8 годам строгого режима. Его признали виновным по обвинению в вымогательстве и распространении порнографии. Фигурант был взят под стражу в зале суда.

Портал «Чиновник.ру» публиковал разоблачения госслужащих и предпринимателей ХМАО, зачастую под публикациями не было никаких оснований и подтверждений. Сайт перестал функционировать в 2016-м году после решения Роскомнадздора.

«Государственным обвинителем суду представлены исчерпывающие доказательства того, что подсудимый, являясь учредителем и генеральным директором ООО «Общественное телевидение Югры», администратором сайта «Chinovnic.com», а также до октября 2015 г. администратором сайта «Чиновник.ру», в феврале 2016 г. подготовил статью и видеоматериал, содержащие заведомо недостоверную информацию о совершении жителем Нефтеюганска противоправных поступков. Под угрозой их распространения в публичном доступе потребовал от последнего передачи ему денежных средств в сумме 3,5 миллионов рублей. Гражданин отказался выполнять незаконные требования, после этого подсудимый разместил компрометирующий материал на страницах возглавляемых им средств массовой информации в сети «Интернет». Кроме того, в декабре 2016 г. он опубликовал на сайте «Chinovnic.com» с участием другого потерпевшего видеозапись, содержащую информацию порнографического характера», – говорится в пресс-релизе суда.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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