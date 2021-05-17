Жители Советского района Югры остались без света из-за града и урагана

В Советском районе ХМАО накануне прошел ураган. В результате зафиксированы множественные обрывы линий электропередачи, были перевернуты перевёрнуты теплицы, сорваны крыши некоторых домов. Из-за сильного ветра в Советском произошла остановка работы водоочистной станции. Без электричества полностью остался посёлок Альябьевский, сообщает на своей странице во «ВКонтакте» районная администрация.

«Уточняется информация о количестве отключений. Уже известно, что отключения произошли на станциях Соболиная, Геологическая, Малиновский. Без электроэнергии полностью посёлок Алябьевский. На данное время ведутся работы по восстановлению. ЮРЭСК делает перераспределение электричества потребителям, В Советском бригада работает на восстановлении электроэнергии на водоочистной станции», – сказано в сообщении администрации района.

По сообщениям МЧС, плохие погодные условия прогнозировались на 17 мая, но неожиданно для всех циклон достиг цели на сутки раньше. Накануне в этом же районе выпал град. Ураганным ветром срывало обшивку кровли, водостоки, переворачивало мусорные контейнеры, ломало деревья.

В данный момент в поселках работают аварийные бригады энергетиков. Прежде всего, по словам специалистов, необходимо восстановить электроснабжение поселков.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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