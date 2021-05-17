В Югре 43 человека с ковидом выявлены за минувшие сутки

43 новых случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Югре за минувшие сутки. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего с начала пандемии в округе более 56 тысяч человек заразились новой коронавирусной инфекцией.

По данным медиков, на момент получения положительного теста у 31 человека наблюдались признаки ОРВИ, 12 человек получили диагноз – внебольничная пневмония.

В больницах региона по-прежнему находится 27 больных в тяжелом состоянии, 17 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

Отметим, что в Югре последнюю неделю очевиден тренд на снижение выявляемости коронавирусных больных, сотвественно, это дает основания полагать, что анонсированные губернатоом Натальей Комаровой новые послабления огарчений с 19 мая начнут действовать. В частности, будет разрешена круглосуточная работа общепита.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 17.05.21

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