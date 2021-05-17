У 4 югорчан с психическими заболеваниями по суду отобрали право на оружие

В Нижневартовске 4 человека с психическими заболеваниями имели легальное разрешение на приобретение, ношение и хранение оружия.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО-Югры, данные факты были выявлены в ходе проверки. Между тем, в соответствии с требованиями Федерального закона «Об оружии» лицензия на приобретение не выдается гражданам, состоящим на учете в учреждениях здравоохранения по поводу психического заболевания, алкоголизма и наркомании.

Наличие разрешений, позволяющих хранение и ношение оружия у лиц, состоящего на учете у врача-психиатра-нарколога, создавало угрозу причинения вреда жизни и здоровью неопределенного круга лиц.

В связи с этим прокуратурой в защиту прав и интересов неопределенного круга лиц в суд были направлены исковые заявления об аннулировании разрешения у 4 граждан, имеющих медицинские противопоказания.

Судом иски прокуратуры удовлетворены в полном объеме, разрешения аннулированы.

Напомним, что тема правомерности владения огнестрельным оружием стала актуальной в РФ после трагелии в школе в Казани, где 19-летний мужчина растрелял подростков и сотрудников образовательного учреждения. Психиатрическую экспертизу задержанному провелдут в инстиитуте имени Сербского. Огнестрельным оружием злоумышленник владел на законных основаниях.

Нижневартовск, Елена Васильева

Нижневартовск. Другие новости 17.05.21

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