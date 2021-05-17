На «дочку» «Роснефти» подали в суд за разлив нефти в лесу

«Дочку» «Роснефти» по суду обязали оплатить ущерб, связанный с разливом нефти в лесной зоне.

Как сообщает пресс-служба окружной прокуратуры, Ханты-Мансийская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения природоохранного законодательства в деятельности предприятия нефтедобывающего комплекса.

Установлено, что на Красноленинском нефтегазоконденсатном месторождении АО «РН-Няганьнефтегаз» в результате порыва трубопровода произошел разлив нефтесодержащей жидкости на территории земель лесного фонда.

Сумма ущерба, причиненного окружающей среде, составила более 600 тысяч рублей.

В связи с этим межрайонный прокурор обратился в суд с исковым заявлением, в котором потребовал обязать АО «РН-Няганьнефтегаз» возместить причиненный ущерб.

Иск судом рассмотрен и удовлетворен в полном объеме.

В настоящее время ущерб возмещен в полном объеме, предприятием проведена рекультивация загрязнённых земель.

Отметим, что АО «РН-Няганьнефтегаз» – дочернее общество ПАО «НК «Роснефть». Согласно официалным данным с сайта, компания владеет лицензиями на разработку Красноленинского свода месторождений (ХМАО-Югра) в состав которого входят Талинский, Ем-Еговский и Каменный лицензионные участки. С 2017 года Общество является оператором по проведению геологоразведочных работ на Назымском лицензионном участке, расположенном в Ляминском районе (ХМАО-Югра), недропользователем которого является ПАО «НК «Роснефть».

Нижневартовск, Елена Васильева

Нижневартовск. Другие новости 17.05.21

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