Физрук пять лет насиловал учениц прямо в школе

В Югре учитель физкультуры в шодной из школ Нижневартовска пять лет насиловал школьниц.

Уголовное дело по факту 6 преступлений, предусмотренных статьей 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), направлено в суд.

По версии следствия в период с сентября 2015 по февраль 2020 года обвиняемый неоднократно, с применением насилия, совершал в помещении школы действия сексуального характера в отношении учениц.

В ходе расследования потерпевшими признаны 5 учениц обвиняемого, четырем из них на момент преступлений было от 15 до 17 лет, еще одной потерпевшей, с которой обвиняемый вел беседы на тему сексуальных отношений, тем самым возбуждая нездоровый интерес и половое влечение, было 12 лет.

В результате противоправных действий у двоих потерпевших развилось временное психическое расстройство, которое причинило тяжкий вред их здоровью.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО-Югре, с целью установления обстоятельств произошедшего следователями допрошено более 110 человек, некоторые из них – неоднократно. В числе допрошенных одноклассники, друзья, знакомые и родственники потерпевших и обвиняемого, педагогический состав школы, также в основу обвинения включены заключения 9 судебных экспертиз и иные доказательства.

Обвиняемый вину не признал, вместе с тем следователями собрана достаточная доказательственная база, поэтому уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в суд направлено уголовное дело в отношении бывшего директора школы, скрывшей факты противоправного поведения учителя физкультуры, до настоящего времени судом дело не рассмотрено.

Нижневартовск, Елена Васильева

Нижневартовск. Другие новости 17.05.21

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