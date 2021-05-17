В ХМАО нашли, кто будет убирать улицы летом. На трудовые смены заступят 500 подростков

Порядка 500 подростков Ханты-Мансийска этим летом будут работать в трудовых отрядах, сообщает ugra-news.ru. С завершением майских праздников трудовые молодежные отряды Ханты-Мансийска уже вышли на улицы города. Пока работают 53 подростка. Сообщается, что все претенденты прошли предварительный вводный инструктаж, получили спецодежду и трудовой инвентарь.

«Ребята обеспечены средствами индивидуальной защиты. Трудовой день у них длится от 2,5 до 4 часов в день – это зависит от возраста, работают они по пятидневке на уборке мусора на детских площадках и придомовых территориях», – рассказали в молодежном центре. При этом всем выдали трудовые книжки и заключили срочные трудовые договоры. Набор подростков для работы в летний период продолжается: обещают трудоустроить около 500 человек.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 17.05.21

Физрук пять лет насиловал учениц прямо в школе. / На «дочку» «Роснефти» подали в суд за разлив нефти в лесу. / У 4 югорчан с психическими заболеваниями по суду отобрали право на оружие. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»