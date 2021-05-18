ХМАО: зафиксировано 40 новых случаев ковида

Сорок новых случаев которанвирусной инфекции нового типа зафиксировано за минувшие сутки в ХМАО-Югре. Как сообщает региональный оперативный штаб, всего лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии было 56 854. На момент получения положительных тестов у новых заболевших наблюдались признаки ОРВИ в 25 случаях. Еще 13 человек получили диагноз «внебольничная пневмония», у двух человек никаких проявлений ковида не наблюдалось.

Всего с начала пандемии в округе более 56 тысяч человек заразились новой коронавирусной инфекцией, выздоровели – 55 616 человек.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 17.05.21

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