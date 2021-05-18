Жителям Югры дают отгул после вакцинации от COVID-19

Работодатели ХМАО будут давать отгул, либо день отдыха к отпуску сотрудникам, привившимся от коронавируса. Правда, решение это носит рекомендательный характер. Сегодня региональный департамент труда и занятости населения разработал рекомендации для работодателей по регулированию трудовых отношений в дни вакцинации, об этом заявил на заседании оперштаба первый заместитель губернатора ХМАО Алексей Охлопков. Одобрили решение профсоюзы региона, трудовая инспекция, местные предприниматели. «Основная суть рекомендация: в дни вакцинации работодатель либо переведёт сотрудника на удалённую работу, либо предоставляет день отпуска, либо даёт дополнительный день к отпуску», – прокомментировал Алексей Охлопков. Власти рассчитывают, что работодатели последуют рекомендациям.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 18.05.21

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