В Югре снимают ограничения на работу заведений общепита

Завтра, 19 мая, в ХМАО снимаются ограничения на работу ресторанов и кафе в ночное время. Об этом губернатор Наталья Комарова объявила сегодня на заседании регионального оперштаба. Поддержал инициативу главы региона и местный Роспотребнадзор, считая, что эпидобстановка позволяет снимать ограничения. Об этом рассказала заместитель руководителя надзорного органа Инна Кудрявцева. «Оценив все показатели ежедневной динамики в сравнении с общероссийскими показателями, а также оценив риски заражения при посещении объектов общественного питания, управление Роспотребнадзора полагает возможным возобновить деятельность общепита, но при строгом соблюдении всех рекомендаций», – отметила эксперт.

Ограничения в ХМАО были введены в связи с пандемией коронавируса и действовали с 23:00 до 06:00, сейчас предприятия общепита смогут вернуться к обычному расписанию. Запрет на работу кальянных и игровых комнат пока сохраняется до конца мая.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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