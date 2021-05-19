СИБУР оштрафуют за разлив широкой фракции легких углеводородов в Нижневартовске всего на 20 тысяч рублей

Росприроднадзор завершает административное расследование в отношении подразделения компании СИБУР, допустившего аварию на продуктопроводе в районе Нижневартовска, сообщает Муксун.fm. ЧП произошло 6 марта 2021 года. Очевидцы сообщали о возгорании широкой фракции легких углеводородов в акватории реки Обь, по дну которой проходит трубопровод. Позже местные жители выложили в соцсети видео, на котором зафиксирован замор рыбы. Как было установлено, площадь горения составляла тысячу квадратных метров. Аварию устранили, в компании заявили, что около 90% лёгких углеводородов (ШФЛУ) утилизированы в амбарах дожига и небольшая часть – через открытое горение.

По результатам административного расследования после аварии на реке Обь в отношении ООО «Запсибтрансгаз», которое входит в состав СИБУРа, 27 мая будет рассмотрено дело об административном правонарушении по статье 8.1 КоАП РФ – несоблюдение экологических требований при осуществлении эксплуатации предприятий или сооружений. Также сообщается, что компания заплатит штраф в размере 20 тысяч рублей.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 18.05.21

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