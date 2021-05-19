В Югре выявлено еще 44 случая ковида

Еще 44 случая пополнили статистику заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа в Югре. Как сообщает оперативный штаб, всего с начала пандемии ковид был выявлен у 56 898 человек. Больше всего заболевших за минувшие сутки было выявлено в Ханты-Мансийске – 12 человек, в остальных муниципалитетах речь идет об 1-2 случаях.

На момент получения положительного теста у 29 новых заболевших наблюдались симптомы ОРВИ, у 14 человек была выявлена пневмония, один человек переносил заболевание без симптомов.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.05.21

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