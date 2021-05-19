В ХМАО ещё в одном районе введён карантин по трихиниллезу

Карантинные меры введены в Октябрьском районе ХМАО. Возбудитель трихинеллеза был обнаружен в мясе медведя, которое используют в пищу местные коренные жители. Ограничения на употребление мяса животного водится на год. Аналогичные меры действуют в Березовском, Советском, Ханты-Мансийском и Нефтеюганском районах.

Согласно правилам, под карантин попадает территория, на которой было добыто заражённое животное. В данном случае – это район Ем-Ёговского месторождения (входит в НК «Роснефть»). Мясо, в котором обнаружили паразитов, будет утилизировано в соответствии со специальной инструкцией, а также проведена разъяснительная работа среди местного населения, – прокомментировали в ветеринарной службе ХМАО.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.05.21

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