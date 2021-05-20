На месторождении «Роснефти» в ХМАО в результате аварии пострадали 4 человека

В результате пожара на месторождении компании «Самотлорнефтегаз», принадлежащей НК «Роснефть», пострадали 4 человека.

По данным, имеющимся на текущий момент, вечером 19 мая на промысле в Нижневартовском районе взорвался газовый сепаратор. Как сообщили в СУ СК по ХМАО, в результате аварии тяжело пострадали и были госпитализированы двое рабочих. Ожоги достигают 25% поверхности тела. Еще двое получили незначительные ожоги. «Во время проведения осмотра газового сепаратора на месторождении АО «Самотлорнефтегаз» в Нижневартовском районе произошел хлопок паров газа. В результате происшествия двое 27-летних сотрудников получили тяжелые ожоги и были госпитализированы», – сообщается на сайте регионального СУ СКР. Предварительная версия аварии – нарушение правил безопасности. Все факты изучит прокуратура, которая уже начала проверку.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 19.05.21

В ХМАО ещё в одном районе введён карантин по трихиниллезу. / В Тюмень и Югру вернётся зима. Но только на пару ночей. / В Югре выявлено еще 44 случая ковида. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»