В Югре выявлено 47 новых случаев ковида

47 новых случаев коронавирусной инфекции выявлено за сутки в ХМАО-Югре. Как сообщает окружной оперативный штаб, наибольшее количество заболевших выявлено в двух муниципалитетах: в Ханты-Мансийске -12 человек, в Нижневартовске – 10. В остальных МО было зарегистрировано по 1-3 случая.

По данным оперштаба, из 47 вновь инфицированных у 32 человек наблюдаются признаки ОРВИ, 12 человек получили диагноз «Внебольничная пневмония», два человека болеют без симптомов.

В больницах ХМАО проходят лечение 25 тяжело болеющих ковидом, 11 человек – подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 20.05.21

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