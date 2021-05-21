В ХМАО выявлено еще 50 случаев ковида

50 новых случаев коронавирусной инфекции нового типа было зарегистрировано за минувшие сутки на территории ХМАО-Югры. Как сообщает оперативный штаб округа, заражения были выявлены в 14 муниципалитетах. Наибольшее количество зараженных зафиксировано в Ханты-Мансийске – 13 человек и Сургуте – 11 человек.

На момент получения положительного теста на ковид у 36 человек наблюдались симптомы ОРВИ, у 11 – диагностирована внебольничная пневмония, три человека переносили заболевание без симптомов.

Всего с начала пандемии в ХМАО зафиксировано 56 тысяч 995 случаев COVID-19, при 55 769 пациентов выздоровели, 796 – скончались от последствий заболевания.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

Ханты-Мансийск. Другие новости 20.05.21

Медведица с медвежатами, устроившие переполох в Андре, ушли в лес (ВИДЕО). / В поселке Андра медведица с потомством забралась в огород и уснула (ВИДЕО). / В Югре выявлено 47 новых случаев ковида. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»