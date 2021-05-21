В Югорске совершено нападение на бывшего депутата

ЧП в Югорске: утром неизвестный в маске напал на бывшего депутата, а ныне журналиста Антона Пантина. Фото с лицом и одеждой в крови пострадавший выложил на своей страничке Вконтакте. Там же Пантин описал то, что с ним произошло: «Избили у дома... 21 мая сегодня, в 8.15 утра на меня совершенно новое нападение. Человек был в маске. Напал сзади, бил профессионально».

Нападение Пантин связывает с политикой и предстоящими выборами в думы Югорска и округа.

Напомним, что в 2019 году Пантин лишился мандата депутата гордумы Югорска в связи с утратой доверия в связи с неполными данными в декларации о доходах за 2017 год.

Югорск, Елена Васильева

Югорск. Другие новости 21.05.21

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