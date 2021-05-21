Комарова объявила режим повышенной готовности к пожарам

Губернатор ХМАО-Югры Наталья Комарова сегодня ввела в регионе режим повышенной готовности к пожарам.

Соответствующее постановление было опубликовано на сайте правительства региона.

«В целях незамедлительного реагирования на возможное ухудшение обстановки с лесными, ландшафтными пожарами и принятия своевременных оперативных мер по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций постановляю: ввести в Югре с 21 мая 2021 года … режим повышенной готовности», – говорится в сообщении.

По данным управления Гидрометеорологии по региону в выходные в регионе прогнозируется сухая погода, что может способствовать распространению огня. Объявлена пожарная опасность 1-3 степени.

Всего с начала пожароопасного периода, который в этом году наступил в ХМАо раньше срока из-за спорой весны, в лесах Югры было зарегистрировано 32 пожара. Огонь прошел почти 500 гектар. Сейчас на территории округа зарегистрировано пять лесных пожаров на площади 133 гектар на территориях Урайского, Советского и Кондинского лесничеств. Всего с начала пожароопасного сезона в лесах Югры зарегистрировано 32 лесных пожара общей площадью 485,97 га. Власти ХМАО объявили пожароопасный сезон в 2021 году с 23 апреля.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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