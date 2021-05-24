В Югре зафиксировано 48 новых случаев коронавируса

48 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа зафиксирован за минувшие сутки в Югре. Как сообщает окружной оперативный штаб, новые случаи COVID-19 выявлены в 16 муниципалитетах:

Нижневартовск – 10;

Сургут – 7;

Ханты-Мансийск – 4;

Нягань – 4;

Мегион – 3;

Советский район – 3;

Нижневартовский район – 3;

Когалым – 2;

Югорск – 2;

Радужный – 2;

Лангепас – 2;

Покачи – 1;

Сургутский район – 1;

Октябрьский район – 1;

Кондинский район – 1.

На момент получения положительного теста у 35 наблюдались признаки ОРВИ, у 11 – пневмония, еще два человека болели без симптомов. В больницах округа находится 31 пациент в тяжелом состоянии, 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ.

За минувшие сутки в Югре зафиксирован один летальный исход о коронавирусной инфекции нового типа.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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