В Югре зафиксировано 48 новых случаев коронавируса

48 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией нового типа зафиксирован за минувшие сутки в Югре. Как сообщает окружной оперативный штаб, новые случаи COVID-19 выявлены в 16 муниципалитетах:
Нижневартовск – 10;
Сургут – 7;
Ханты-Мансийск – 4;
Нягань – 4;
Мегион – 3;
Советский район – 3;
Нижневартовский район – 3;
Когалым – 2;
Югорск – 2;
Радужный – 2;
Лангепас – 2;
Покачи – 1;
Сургутский район – 1;
Октябрьский район – 1;
Кондинский район – 1.
На момент получения положительного теста у 35 наблюдались признаки ОРВИ, у 11 – пневмония, еще два человека болели без симптомов. В больницах округа находится 31 пациент в тяжелом состоянии, 13 человек подключены к аппаратам ИВЛ.
За минувшие сутки в Югре зафиксирован один летальный исход о коронавирусной инфекции нового типа.
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
Ханты-Мансийск. Другие новости 24.05.21
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