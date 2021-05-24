В Ханты-Мансийске скандально креативят: за кандидатов в гордуму предлагают голосовать окурками

Жителям Ханты-Мансийска предложили голосовать за кандидатов в городскую думу «бычками». В одном из микрорайонов города установили конструкцию для сбора сигаретных окурков с тремя урнами под баннерами кандидатов, сообщает muksun.fm. По условиям «референдума» каждый горожанин, достигший 18 лет, может отдать свой голос за одного из трёх кандидатов. При этом «в народном голосовании допускаются «голоса», поднятые в округе 555 метров от избирательной урны», написано на баннере. Двое из троих являются реальными кандидатами: директор «Водоканала» Николай Молчанов от «Единой России», Виталий Чистов от ЛДПР, третий под именем Илон Маск подписан беспартийным гендиректором Tesla.

Реакция на предвыборный «креатив» последовала быстро. Возмутился фактом и обвинил оппонента из «Единой России» кандидат в депутаты от ЛДПР Виталий Чистов, о чём написал на своей странице во «ВКонтакте». Он убеждён, что эта инициатива исходит от команды оппонента Николая Молчанова. Он, в свою очередь, подтвердил журналистам, что инициатива с установкой необычной урны принадлежит кому-то из его команды. Но видит в этом пользу окружающей среде. При этом не исключает вбросов.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 24.05.21

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