В Сургуте мужчина попал под поезд и остался без ноги

На железнодорожной станции Сургут Свердловской железной дороги мужчина 1992 года рождения попал под грузовой поезд. Это случилось сегодня, 25 мая в 6 утра, сообщает пресс-служба региональной транспортной прокуратуры. Также отмечается, что он пересекал пути в неположенном месте. Некоторые источники говорят, что пешеход был нетрезвым. Итог – мужчина остался без ноги. «В результате происшествия причинена травма в виде ампутации конечности на уровне бедра»,– уточнили в УМВД. Сейчас мужчина в больнице, на месте происшествия работают следователи. Транспортная прокуратура уже начала проверку на предмет соблюдения закона о безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта.

Сургут, Марина Дремова

Сургут. Другие новости 25.05.21

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