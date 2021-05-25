Мэр Нижневартовска ушёл в отставку и объяснил причины в Instagram

Мэр Нижневартовска досрочно сложил полномочия. Об этом он сообщил сегодня на своей странице в Instagram. Василий Тихонов объяснил и причины такого решения. «В отношении меня начата проверка по обстоятельствам, несовместимым со статусом главы города. Считаю, что мною не были допущены нарушения, но, учитывая серьезность вопроса, я принял решение досрочно прекратить полномочия», – сообщил глава города. Он обратился к губернатору ХМАО Наталье Комаровой с просьбой согласовать его увольнение.

Как сообщают в пресс-службе города, временно исполнять обязанности мэра будет заместитель главы города по экономике и финансам Дмитрий Кощенко с 26 мая.

Нижневартовск, Марина Дремова

Нижневартовск. Другие новости 25.05.21

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