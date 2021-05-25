Югра отчиталась о вакцинации трети населения

В ХМАО от коронавируса вакцинирована одна треть населения, которому показана вакцина, сообщает РИЦ «Югра».

Первый компонент уже получили 218 тыс. человек старше 18 лет, что составляет порядка трети от необходимого числа. Из-за активной вакцинации в ХМАО, считают в регионе, получилось замедлить темпы распространения COVID-19. На данный момент у региона имеется запас в 63 тыс. доз лекарственного препарата. Медики Югры готовы по просьбе руководства предприятий выезжать на места и ставить прививки людям прямо на работе. Попросили подключиться к процессу руководителей и профсоюзы – помочь объяснить сотрудникам, что вакцинация даст возможность обезопасить себя и своих близких от заражения. Напомним, работодателям ХМАО рекомендовано давать привитым работникам выходные за каждый этап вакцинации.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.05.21

Мэр Нижневартовска ушёл в отставку и объяснил причины в Instagram. / В Сургуте мужчина попал под поезд и остался без ноги. / Росприроднадзор не выполняет свои функции – общественник Максим Шингаркин о том, почему горят леса в Тюмени и разливается нефть на Крайнем Севере. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»