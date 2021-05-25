В ХМАО за сутки выявлено еще 44 случая ковида

В Югре за последние сутки зафиксировано 44 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в округе более 57 тысяч человек заразились новой коронавирусной инфекцией, а выздоровели – почти 56 тысяч.
Новые случаи COVID-19 выявлены в 13 муниципалитетах:
Нижневартовск – 14;
Сургут – 6;
Нягань – 5;
Мегион – 5;
Нижневартовский район – 4;
Советский район – 3;
Когалым – 3;
Югорск – 2;
Ханты-Мансийск – 1;
Сургутский район – 1.
У 25 человек из числа новых заболевших наблюдались признаки ОРВИ, еще 19 человек получили диагноз «внебольничная пневмония».
В больницах округа находится 31 человек в тяжелом состоянии, 13 – подключены к аппаратам ИВЛ.
Ханты-Мансийск, Елена Васильева
Ханты-Мансийск. Другие новости 25.05.21
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