В ХМАО за сутки выявлено еще 44 случая ковида

В Югре за последние сутки зафиксировано 44 новых случая COVID-19. Всего с начала пандемии в округе более 57 тысяч человек заразились новой коронавирусной инфекцией, а выздоровели – почти 56 тысяч.

Новые случаи COVID-19 выявлены в 13 муниципалитетах:

Нижневартовск – 14;

Сургут – 6;

Нягань – 5;

Мегион – 5;

Нижневартовский район – 4;

Советский район – 3;

Когалым – 3;

Югорск – 2;

Ханты-Мансийск – 1;

Сургутский район – 1.

У 25 человек из числа новых заболевших наблюдались признаки ОРВИ, еще 19 человек получили диагноз «внебольничная пневмония».

В больницах округа находится 31 человек в тяжелом состоянии, 13 – подключены к аппаратам ИВЛ.

Ханты-Мансийск, Елена Васильева

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