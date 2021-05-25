В Югре продлили карантинные ограничения до июля

В ХМАО продлили большинство ограничений из – за коронавируса до конца июня. Соответствующее постановление губернатора размещено на официальном сайте. В числе ограничений – по-прежнему работа развлекательных и досуговых заведений. Не откроются пока игровые комнаты и другие развлекательные заведения для детей, в том числе расположенные в ТРЦ. Запрещены и развличения для взрослых, в частности, работа кальянных. Однако с 19 мая разрешили работу в круглосуточном режиме точек общепита – и для снятия общего напряжения населения округа этого оказалось достаточно.

Как сообщает корреспондент «Нового Дня», в обновлённом постановлении также сказано, что возобновится прием пациентов на курсовую реабилитацию и оздоровление в условиях круглосуточного пребывания, но при наличии отрицательного результата на COVID-19, а также подтверждения вакцинации против коронавируса.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.05.21

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