Теперь горит Югра: площадь пожаров увеличилась в 7 раз

После Тюменской области ситуация с пожарами резко осложнилась в ХМАО. В регионе зарегистрировано 47 природных пожаров. Общая площадь составила уже 2 тыс. 235,4 га. Усугубили ситуацию жаркие выходные, когда горожане массово выезжали на природу и по традиции жарили шашлык. «Помогла» и погода – на территории округа бушевали грозы. Какое-то число возгорания могло возникнуть из-за удара молний.

Сейчас ближе всего к Сургуту горят территории района. По данным МЧС, пока там зарегистрировано два природных пожара. Тревожнее всего ситуация в Кондинском лесничестве, там тушат 23 очага. Спасателям помогают три самолета Ан-2 и три вертолета Ми-8.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

Ханты-Мансийск. Другие новости 25.05.21

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