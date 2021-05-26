В Нефтеюганске похитителей нефтепродуктов взяли с поличным

В Нефтеюганске четверо злоумышленников пытались украсть нефтепродукты на сумму более 800 тысяч рублей.

По версии следствия, в состав группы входили двое местных жителей и двое граждан соседних республик. Злоумышленники незаконно подключились к дренажной емкости нефтепровода на одном из месторождений крупной нефтегазовой компании, сообщает пресс-служба УВД по ХМАО-Югре.

Впоследствии с помощью врезки преступники перекачивали углеводородное сырье в специальные ёмкости и перевозили похищенное для последующего хранения на фермерское хозяйство, расположенное в городском поселении Пойковский Нефтеюганского района, с целью дальнейшей реализации. Необходимо отметить, что хозяин фермы ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи. Остальные участники в поле зрения органов внутренних дел не попадали.

Полицейскими установлена причастность фигурантов к попытке хищения 32 кубометров нефтепродуктов. Сумма причинённого ущерба составила не менее 800 тысяч рублей.

В настоящее время следователями следственной части следственного управления УМВД России по ХМАО – Югре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 158 УК РФ.

В отношении одного из подозреваемых решением Нефтеюганского районного суда избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальные заключены под стражу.

Ханты-Мансийск, Марина Дремова

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